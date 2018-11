Florin Dumitrescu a mărturisit în cadrul emisiunii „XNS” că după filmari intră într-o perioadă de detoxifiere pentru că altfel oragnsmul său se dă peste cap și asta pentru că are probleme cu intestinele.

„Degustăm 20-25 de preparare pe zi, 10-12 zile de filmare, după intru la detox. Deja mă resimt cu mâncatul, povestea asta mi-a dat probleme cu stomacul. Aştia tot râdeau de mine că iau pastile. Eu iau pastile, enzime digestive, pentru că grăsimea şi lactatele îmi fac rău pentru că am probleme cu intestinele”, a spus chef Florin Dumitrescu la Antena 1.

Chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei trei specialiști de la emisiunea Chefi la cuțite’ (Antena 1), recunoaște deschis că nu e fanul produselor cosmetice, dar știe că nu are ce face, atâta vreme cât apare pe micul ecran: Am înțeles că sunt obligat să o fac și am zis că e în regulă, nu pot să stric o producție .

Citește și

Curtea de Apel București a decis anularea tuturor hotărârilor de înființare a companiilor Primăriei Capitalei. Reacția Gabrielei Firea