CCR a decis miercuri că există conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema constituirii completurilor de 5 judecători. Florin Iordache, preşedintele comisiei speciale pe legile justiţiei, a declarat la Parlament că toate dosarele aflate pe rol la completul de 5 jucdecători, deci inclusiv cel al lui Liviu Dragnea, sunt afectate, pentru că completul trebuie ales aleator.

„Dacă noi am dat o lege şi am spus că din 23 iunie acest an a intrat în vigoare şi trebuia să se constituie completele prin tragere la sorţi la ÎCCJ, nu credeţi că şi Înalta Curte ar trebui să respecte o lege? Din câte ştiu eu, din 2014 ar fi trebuit, odată cu mica reformă, sa intre în vigoare această prevedere cu tragerea la sorţi şi cu completele de 5, pentru că altfel, aşa cum am stabilit noi la un moment dat în Codul de procedură penală, şi exista şi până acum, chiar există o cauză de revizuire a dosarelor de nelegalitatea compunerii completelor. Aşteptăm şi noi motivarea, nu am văzut decât comunicatul. Dar au fost o serie întreagă de români care au avut de suferit. (…) Şi ca o concluzie e aceea că dacă avem o lege şi Înalta Curte trebuie să o respecte. (…) Am înţeles că din concluziile puse de doamna preşedintă Tarcea au spus ‘domnule, noi avem un regulament şi ne încurcă legea’. Nu, ei trebuie să respecte legea prin colegiu şi prin ce au în colegiul de conducere şi aşa mai departe”, a declarat Iordache la Palatul Parlamentului.

Gorghiu (PNL): Cu privire la dosarul domnului Dragnea, nu văd niciun fel de consecinţă, pentru că domnia sa a fost condamnat în primă instanţă de completul de trei judecători

Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă că prin decizia CCR privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema constituirii completurilor de 5 judecători nu ar trebui să existe nicio consecinţă pentru ceea ce s-a întâmplat până în prezent.

„Este limpede că din punctul de vedere al plenului CCR completurile de cinci sunt nelegal constituite, dar nu există nicio consecinţă pentru ceea ce s-a întâmplat teoretic până acum sau nu ar trebui să existe. (…) În mod cert se vor constitui în mod legal de la această decizie a CCR încolo completurile de cinci”, a declarat Gorghiu pentru AGERPRES.

Întrebată dacă decizia CCR ar putea avea consecinţe în cazul dosarului preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, ea a răspuns că nu vede niciun fel de consecinţă.

„Cu privire la (…) dosarul domnului Dragnea, nu văd niciun fel de consecinţă, pentru că domnia sa a fost condamnat în primă instanţă de completul de trei judecători de la Înalta Curte, dosarul domniei sale se află în apel la completul de cinci judecători. În funcţie de calea de urmat pe care o identifică CCR sau de sugestiile pe care le face CCR, cel mult se poate ajunge la tragerea la sorţi a unui complet în cazul dosarului domnului Dragnea şi a altor dosare aflate pe rolul completurilor de cinci sau la sorţi se poate trage chiar acelaşi complet. Nu văd niciun fel de problemă din acest lucru”, a spus Alina Gorghiu.

