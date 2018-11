Nu știu când o să mă vedeți în rochie de mireasă. Acum mă axez pe creșterea fetiței pe care o am împreună cu Liviu. Ținem legătura în continuare, pentru că avem un copil împreună. Nu s-a pus niciodată problema de o pensie alimentară pentru fetiță, Liviu își ajută copilul cum îl ajut și eu: ce are nevoie și când are nevoie. Nu am stabilit o sumă fixă și nu cred că o să fie o așa ceva, fiecare face ce poate, cum poate. Copilul nu duce lipsă de nimic', a declarat Anda Călin pentru Click.ro. De asemenea, Anda a mărturisit cum vrea să arate propria nuntă. Visez la o nuntă mică, pe o plajă, pe munte sau pe un deal. Să petrecem doar noi și să fie ceva de calitate cu 30 de persoane'. Liviu Vârciu și Anda și-au anunțat despărțirea la începutul lunii iulie.

