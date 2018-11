Fostul tenisman Ilie Năstase și președintele FCSB Valeriu Argăseală vor deveni cetățeni de onoare ai județului Buzău

Potrivit lui Neagu, Ilie Năstase și-a petrecut mai mulți ani ai copilăriei în zona Râmnicu Sărat și își aduce aminte cu drag de anii copilăriei.

„Ilie Năstase are legături cu județul Buzău. Am luat legătura cu domnia sa și s-a bucurat foarte mult. Dacă nu suntem în stare să ne scoatem în față valorile alții nu o să ne-o facă. Eu cred că Ilie Năstase a fost unul dintre principalii ambasadori români chiar dacă nu este un diplomat de carieră pentru că a avut carisma în sânge. Îmi aduc aminte cu mare drag când România era în finala Cupei Davis și jucam să câștigăm Salatiera de Argint cu Statele Unite. Am avut două finale de vis și sper ca acest vis să îl mai trăim odată”, a declarat președintele CJ, Petre Emanoil Neagu.

De cealaltă parte, președintele FCSB, Valeriu Argăseală este buzoian de origine. El este născut în comuna Beceni, iar liceul l-a terminat în municipiul Buzău.

„Celălalt cetățean de onoare, domnul Valeriu Argăseală, este născut la Beceni iar studiile le-a finalizat la Liceul Economic din Buzău. Președintele clubului Steaua, fost arbitru internațional FIFA și un om cu care cred că trebuie să ne mândrim și poate astfel și sportul buzoian se poate revitaliza în municipiu și județul Buzău în acest fel”, a declarat Petre Emanoil Neagu.