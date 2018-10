Salariata DGASPC Vaslui a fost lovită în plină stradă de către mama a doi copii scoși în regim de urgență din familie în urmă cu trei luni. Agresiunea s-a petrecut în apropierea Tribunalului Vaslui și a Administrației Județene a Finanțelor Publice, la scurt timp de la ieșirea din instanță a celor două femei, acolo unde s–a judecat cererea insituției de înlocuire a plasamentului în regim de urgență în regim simplu pentru unul dintre copii, un băiat de cinci ani.

„Când eram în dreptul parcării de la Finanțele Publice, m-am trezit dintr-odată lovită peste cap, față și buze cu o giacă neagră de către acea femeie, întrebându-mă unde-i sunt copiii. Am intrat în panică și am fugit înapoi spre Tribunal, unde am intrat și am spus jandarmilor ceea ce mi s-a întâmplat. De asemenea, am spus despre incident și grefierului care fusese la termenul de judecată pentru a fi anunțat judecătorul”, a declarat, miercuri, pentru Libertatea Mihaela Barbu, femeia agresată.

Angajata DGASPC Vaslui susține că, anterior incidentului, mama copiilor a fost avertizată în sala de judecată de către președintele de ședință că va fi scoasă afară de jandarmi tocmai din cauza comportamentului neadecvat pe care l-a avut.

„Această femeie era agitată și agresivă și în timpul procesului. A fost avertizată de președintele instanței că va fi scoasă afară cu jandarmii, moment în care a părăsit sala de judecată”, a mai spus angajata DGASPC Vaslui.

Potrivit acesteia, Maria Perju, femeia care a agresat-o, ar reacționa violent din cauza disperării că a rămas fără banii câștigați de la stat de pe urma copiilor.

„Această femeie este disperată că nu mai are banii din alocații și ajutorul social, nu pentru că i-ar păsa de copii. Consider că are nevoie de ajutor psihiatric, lucru pe care i l-am spus la sediul DGASPC în urma unei întrevederi”, susține Mihaela Barbu.

După incidentul de lângă parcarea Finanțele Publice, femeia agresoare a părăsit zona, fără a o mai urmări pe angajata DGASPC.



„Vom face plângere penală la Poliție și Parchet”

Agresiunea asupra juristei de la Protecția Copilului nu va fi trecut cu vederea de către conducerea instituției, care a anunțat că va face plângere penală împotriva Mariei Perju.

„Acesta este un caz fără precedent. Nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum, ca un coleg de-al nostru să fie agresat la ieșirea din instanță de către mama unor copii pentru care s-a luat o măsură de protecție. Vom face plângere penală la Poliție și Parchet împotriva agresoarei”, ne-a declarat directorul DGASPC Vaslui, Ionel Armeanu.

Femeia agresoare a rămas fără băiatul de cinci ani și fata de șapte ani la începutul lui iulie, după ce DGASPC s-a autosesizat după apariția în presă a unor imagini cu ea și cei doi copii în timp ce le dădea să bea bere dintr-o sticlă în autogara din Vaslui. În urma anchetei sociale, specialiștii instituției au constatat că este un caz grav de neglijare și abuz asupra celor doi copii.

Citește și: