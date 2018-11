Adrian Bodo este șeful Direcției Fiscale din cadrul Primăriei Timișoara de 11 ani, iar de douăzeci de ani lucrează în primărie. De câțiva ani însă, și-a descoperit o pasiune: să facă aplicații pentru telefoanele inteligente.

„E o pasiune a mea personală. La un moment dat, am zis că ar fi bine să existe o aplicație pentru contribuabili, să verifice dacă organul fiscal le calculează bine impozitele. Am intrat și am citit despre cum se fac aplicații, am cumpărat un curs în noiembrie 2017 și m-am apucat să lucrez la una”, ne-a povestit Adrian Bodo.

Directorul de la Fisc a creat în doar câteva luni prima lui aplicație: TaxControl, care le permite românilor să își calculeze cât au de plătit impozit pentru fiecare proprietate în parte. Aplicația poate fi descărcată doar pentru telefoanele cu iOS.

„În noiembrie am început cursul, în ianuarie am urcat aplicația în App Store. De la zero am învățat tot, nu am știut absolut nimic”, ne-a mai spus Bodo.

Specialistul în taxe și impozite locale a făcut și o variantă „Pro” a aplicației, care costă 10 lei și prin care utilizatorii își pot verifica și cât au de plătit impozit pe autoturisme, conform noului Cod Fiscal.

„Cea extra se numește TaxControl Pro, pentru că are și un calcul auto. Pe cea simplă, care este gratis, se poate calcula impozitul pe clădire și teren, iar dacă vrei să știi pentru auto, am pus și modul de calcul pentru autoturisme. Acolo bagi capacitatea cilindrică, salvezi și spune cât ai de plată impozit pe anul acesta sau anul viitor, după ce setezi parametrii. Pur și simplu mi-am pus cunoștințele dobândite într-o aplicație și am dedicat-o celor care vor să vadă dacă organul fiscal a calculat bine impozitul. Din câte știu eu, este singura aplicație de acest fel din țară”, ne-a explicat Adrian Bodo.

Aplicația lui poate fi folosită pentru a calcula valoarea impozitelor în toate orașele de rangul I, cum ar fi București, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iași, Craiova, Arad, Brașov, Sibiu și altele. Directorul de la Fisc spune că are cam 30-40 de utilizatori pe săptămână pe fiecare din cele două aplicații, pentru că oamenii vor să știe dacă autoritățile le-au calculat bine impozitele.

În loc de traininguri la mare, aplicație pe mobil

Directorul Direcției Fiscale din Timișoara a dezvoltat o aplicație și pentru colegii lui. Adrian Bodo a decis să nu-i trimită în traininguri la mare sau la munte și să le testeze el cunoștințele subalternilor, prin intermediul unei aplicații. Se numește „Știi Cod Fiscal” și este, practic, un test pentru funcționari. Este disponibilă și pe telefoanele cu Android, pentru că 80% din angajații de la Fiscul din Timișoara au telefoane cu acest sistem de operare.

„Am învățat și Android, pentru o altă aplicație: Știi Cod Fiscal. Am vrut să văd dacă ei știu Codul Fiscal, pentru a putea lucra cât mai corect. E un fel de pregătire profesională, am zis că în loc să îi trimit la mare, să strice bani și să nu învețe nimic, mai bine intră pe aplicație. E un «quiz» cu 100 de întrebări. Le-am zis că, dacă le știu pe acestea bine, atunci pun altele”, ne-a dezvăluit Bodo.

Specialistul în finanțe lucrează acum la a patra aplicație, creată în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara. Va fi disponibilă pentru studenți, pentru a-și putea verifica cunoștințele contabile.

Adrian Bodo are în prezent 57 de ani și a absolvit Facultatea de Științe Economice în 1992. Din anul 1998 lucrează în Primăria Timișoara. Până în 2000 a fost contabil-șef, după care până în 2007 a fost director economic. Din anul 2007 ocupă funcția de director la Direcția Fiscală din cadrul Primăriei Timișoara.