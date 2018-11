Cazul s-a agravat după ce bărbatul nu a mai putut să respire în urma unei lovituri în zona pieptului, după ce a stat mai multe luni cu lingura în gât fără să-l deranjeze. În urma intervenției chirurgicale de extragere a lingurii, bărbatul a susținut că a înghițit obiectul de metal doar pentru a se da mare în fața prietenilor.

Omul 'curajos' are aproximativ 20 de ani. El a fost operat în luna octombrie, iar la intervenția chirurgicală complicată, care a durat două ore, au participat mai mulți doctori.

Unul dintre medici susține că nu a mai văzut nimic asemănător și că a fost 'foarte surprins'. Pacientul a fost foarte norocos, având în vedere că obiectele prinse în esofag sau stomac pot pune foarte ușor viața în pericol, potrivit spitalului.

A Chinese doctor got the shock of his life after he retrieved a spoon from a man’s throat, what made it even more baffling is that it was stuck there for a whole year!https://t.co/fkI5LhpkAN

— Indiatimes (@indiatimes) November 1, 2018