El a spus pentru presa din China că imediat după ce micuțul animal îmblănit a început să crească, el a început să aibă îndoieli în privința speciei din care face parte animalul, scrie Mirror.

'Se porta ciudat și nu alerga precum o face un câine', a explicat bărbatul, șocat de ceea ce i s-a întâmplat.

Ulterior, el a postat imagini cu animalul pe rețeaua socială Weibo și a sperat că cineva să-i sară în ajutor și să-i spună ce fel de animal este noul lui prieten. Atunci, un om i-a explicat că este vorba despre un șobolan de bambus, care poate fi găsit în Sudul Chinei și Vietnam.

Rozătoarea amintită anterior se hrănește cu bambus și poate crește până la 50 de centimetri înălțime, cu o coadă de 20 de centimetri. În anumite regiuni din China, șobolanii de bambus sunt priviți ca niște specialități culinare, aceștia fiind gătiți în piețele alimentare.

— Leisha Santorelli (@BBCLeisha) October 23, 2018