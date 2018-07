Sistemul integrat de management al deșeurilor din județul Vaslui impus de către Uniunea Europeană a început să funcționeze parțial, după ce depozitul ecologic de la Roșiești a fost dat în folosință. Deocamdată, la noua platformă, care a costat 10 milioane de euro, sunt duse deșeurile din orașele județului, urmând ca, odată cu începerea activității operatorilor zonali, cel mai probabil luna viitoare, să fie colectate și transportate și gunoaiele din cele 81 de comune vasluiene.

Până acum, societățile de salubritate din municipii au dus gunoiul, în ultimii ani, în alte județe, ultima dată tocmai la Brăila, ceea ce a însemnat costuri în plus pentru populație și agenți economici pe facturile de salubritate.

Depozitul ecologic de la Roșiești a fost construit într-un an, astfel că, în 2014, ar fi putut fi dat în folosință. Însă, de atunci, timp de patru ani, au apărut tot felul de contestații atât pe caietul de sarcini, cât și pe atribuirea în concesiune, pe o perioadă de 25 de ani, a activității de depozitare.

'Astăzi (n.red-miercuri), marcăm momentul deschiderii depozitului ecologic după ce am îndeplinit toate condițiile, inclusiv cele de mediu. Acest lucru presupune că, de acum, la Roșiești se va depozita gunoiul din județ, într-un loc foarte bine amenajat. De la 1 august, vor intra și operatorii de zonă să colecteze deșeurile din județ', a declarat președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu.

La rândul său, prefectul județului, Eduard Popica, a spus că deschiderea platformei de la Roșiești este foarte importantă în primul rând pentru că astfel județul Vaslui se aliniază normelor europene în privința legislației de mediu, iar în al doilea rând pentru că astfel iau sfârșit problemele în ceea ce privește colectarea deșeurilor și, mai ales, depozitarea acestora.



'Să nu ne imaginăm că de mâine vor fi colectate selectiv deșeurile”

Reprezentanții firmei care a preluat în concesiune activitatea depozitului de la Roșiești au atras atenția că o bună parte din deșeuri trebuie reciclate. Numai în acest an, ținta de reciclare este de 35% din gunoiul preluat, urmând ca acest procent să crească de la an la an.

'Până acum, am făcut doar un pas, unul mare, dacă vorbim de deschiderea platformei de la Roșiești, sau unul mic, dacă este să ținem cont de faptul că o bună parte din deșeuri trebuie să le reciclăm. Pentru aceasta, va fi un parteneriat care începe de la cetățean, cel care trebuie să facă o presortare a deșeurilor, și ajunge până la autorități, care vor trebui să impună respectarea legii', a precizat directorul general al Romprest Energy, Alexe-Gigi Ene.

Mergând pe aceeași linie, șefii județului Vaslui au vorbit despre defășurarea unor activități de conștientizare a populației cu privire la depozitarea selectivă a deșeurilor.

'Să nu ne imaginăm că de mâine, gata, vor fi colectate selectiv deșeurile. Nu se va întâmpla asta. Este o activitate grea, la care trebuie să muncim cu toții, să-i aducem pe toți la același numitor și să asigurăm un mediu sănătos, ecologic. Trebuie făcută și educație, nu prin turnat amenzi, ci prin exemple, activități de conștientizare. Dacă toți vom aștepta acasă să se rezolve aceste probleme, atunci vom dispărea', crede Dumitru Buzatu.

Depozitul ecologic de la Roșiești este proiectat să funcționeze până în anul 2043, după ce va fi construită și cea de-a doua celulă, cu o capacitate de depozitare de 2,38 milioane metri cubi de deșeuri. Totodată, peste patru ani, firma care gestionează activitatea de acolo va trebui să găsească o soluție în privința utilizării biogazului rezultat în urma descompunerii deșeului menajer.

Depozitul ecologic de la Roșiești este al doilea dat în folosință în zona Moldovei, după cel de la Iași. În aceste condiții, județe învecinate ar putea aduce pentru depozitare deșeurile colectate de la populație și agenți economici. Deja județul Galați și-a exprimat intenția de a transporta gunoiul la Roșiești, potrivit autorităților județene vasluiene.