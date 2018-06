Andreea Marin a fost astăzi amfitrioana unui eveniment medical, de prezentare a celui mai performant aparat mamograf din România, cu o rată mica de radiații.

Vedeta a apărut cu un look nou. Mai precis, ea a purtat o perucă la care însă a renunțat în nicio oră.

Zâna a plâns în public, în urma unui interviu cu o tânără care a trecut prin calvarul tratamentului și a ceea ce înseamnă cancerul. Aceasta s-a demachiat și și-a scos peruca în același timp cu interlocutoarea sa.

Cu această ocazie, Andreea Marin a mărturisit pentru Libertatea că de când este mama, este mult mai atentă cu sănătatea sa.

”Vreau să-mi văd fiica mireasă. Da, merg regulat la controale. Îmi fac ecografii și mamografii. Am trecut prin problem medicale. Am șase operații. De câteva ori am ajuns direct la urgență, tocmai pentru că nu am fost la doctor, atunci când a trebuit”, a mai spus aceasta.