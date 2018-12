Mai mult de 24 de săteni s-au dezbrăcat în fața obiectivelor aparatelor de fotografiat. Printre ei se numără un grădinar, un frizer de câini, un antrenor personal și chiar și câțiva mecanici. Chiar și fotografii s-au dezbrăcat, scrie Mirror.

Calendarul are scopul de a strânge bani pentru o copiii care suferă de boli grave, precum și pentru protecția pisicilor.

Cosmeticianul Laura Cheeseman (39 de ani) a fost cea care a venit cu ideea pentru calendar. Ea trăiește în satul respectiv de 15 ani.

„Am avut ideea în urmă cu două săptămâni. Am pus un anunț pe Facebook, să văd dacă sunt oameni interesați. Spre surprinderea mea, am primit multe mesaje. Împreună, am readus satul la viață. Toată lumea a râs în timpul ședințelor foto, iar localitatea a devenit un loc mai vesel, chiar dacă era foarte frig”, a spus Laura. Ea plănuiește ca anul viitor să facă un calendar și mai mare.

Și Laura s-a pozat, alături de unul dintre caii săi, pentru calendar.

Pentru început, 100 de calendare vor fi tipărite, în speranța că sătenii vor strânge 1.200 de lire pentru a face fapte bune. Calendarul costă 12 lire/bucata.

