Moș Crăciunul înalt de peste trei metri, realizat din beteală și alte materiale strălucitoare, a fost amplasat chiar lângă bradul împodobit în Piața Victoriei, din centrul orașului. Timișorenii spun că Moșul este total atipic și arată mai degrabă a personaj de film.

„E criminal, îi lipsește drujba din mână”, „Zombie Land', „Sinistru e cel mai potrivit cuvânt, stați departe de centru, să nu aveți coșmaruri”, „Shrek, Muppets?”, acestea sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de timișoreni pe Facebook, la imaginile cu decorațiunile din centru.

Pe strada Alba Iulia, trecătorii sunt îndemnați să-și facă poze cu un Moș Crăciun care stă într-o sanie trasă de un ren.

„Oare există un arhitect, un peisagist, un designer, adică cineva cu ceva simț artistic în Timișoara? Sau suntem obligați să suportăm bâlciul, prostul gust, kitsch-ul care a pus stăpânire pe orașul nostru”, a comentat altcineva.

Primarul Nicolae Robu spune că nu s-a uitat mai de aproape la decorațiuni, dar susține că oamenii sunt încântați de ceea ce găsesc în centru.

„Sunt mulțumit, cu banii puțini, mult mai puțini decât se folosesc prin alte părți, cred că am făcut amenajări frumoase. (…) Foarte mulți oameni m-au abordat, mi-au spus «Mulțumim, domnule primar! Felicitări, este foarte frumos, am înțeles că nu sunt bani mulți și că nu ați alocat foarte mult, dar este foarte frumos ceea ce ați făcut. Nu cred că se sperie, că și-au făcut foarte mulți poze. Eu nu m-am uitat de aproape la ele, recunosc, dar în trecere am văzut că lumea își făcea poze și cred că arată bine. Acum, de aproape nu știu dacă concluzia este aceeași”, a declarat primarul Timișoarei.

Ornamentele folosite de primărie au fost folosite și anii trecuți, unele dintre ele fiind curățate și reparate.

Reprezentanții municipalității spun că nu au avut bani să cumpere decorațiuni noi, astfel că au decis să le refacă pe cele vechi, unele dintre ele – Moș Crăciun cu sanie și ren, Moș Crăciun mare, Om de zăpadă, Con uriaș albastru, două porți tip castel – fiind refăcute integral. De asemenea, au fost refăcute parțial două conuri și tunelul și au fost cumpărate doar trei decorațiuni noi: un photocorner tip cerc, o poartă împodobită și o decorațiune de Centenar.

„Serviciile au fost prestate de trei prestatori. Refacerea Moșului contestat a fost realizată de către domnul Vișovan Vasile Dan, profesor al Facultății de Arte din Timișoara. Costul tuturor acestor servicii și decorațiuni noi este de aproximativ 16.500 de euro”, au precizat, pentru Libertatea, reprezentanții Primăriei Timișoara.

Centrul Timișoarei este împodobit anul acesta de aproape jumătate de milion de leduri, iar bradul de Crăciun a fost adus din Italia și a costat în jur de 7.000 de euro cu tot cu transport.