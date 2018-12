Fotografia unei femei arestate în Statele Unite a ajuns virală. Polițiștii n-au mai văzut un asemenea tatuaj

Femeia se numește Alyssa Zebrasky și a fost arestată, fiind acuzată că a furat dintr-un magazin Walmart.

Tânăra a fost fotografiată în arestul poliției, iar imaginea a captat imediat atenția publică, datorită tatuajelor pe care ea le are pe față. Alyssa Zebrasky ar avea tatuată pe frunte o pânză de păianjen, iar pe restul feței are desenate contururile unui craniu, notează Fox News.

Femeia și-a făcut tatuaje inclusiv pe ochi, pleoape și pe buze.

Tânăra de 27 de ani a fost dusă în arestul poliției din comitatul Mahoning, unde a fost percheziționată. Polițiștii au găsit asupra ei un ac hipodermic și „un mic pachet care conținea metamfetamină.

Aceasta este a doua oară când Alyssa Zebrasky ajunge în spatele gratiilor. Ea a mai fost arestată în noiembrie, după ce a fost urmărită de polițiști.

Lets go back to Alyssa Zebrasky in 2012 pic.twitter.com/g1Tp3RZ2AR

— Busted Coverage (@bustedcoverage) December 6, 2018