„Ziua Recoltei” organizată de Grupul de Acțiune Local „Movila lui Burcel”, din județul Vaslui, a fost prilej pentru vicepremierul Paul Stănescu să deguste din bunătățile oferite de către localnici.

După ce a trecut prin fumul proțapurilor în care se învârteau agale cârlani și purceluși, ministrul Dezvoltării Regionale s-a oprit, prima dată, la taraba cu butoiașe cu rachiu de tescovină făcut de către tatăl unui primar vasluian.

Așa cum este tradiția, Stănescu a luat un păhărel din plastic de unică folosință și a „ciocnit” cu cei din delegația cu care venise, arătându-se foarte încântat de ceea ce a simțit pe papilele gustative.

De altfel, întrebat de reporterul Libertatea ce părere are despre țuica de Ferești, vicepremierul a recunoscut că este foarte bună și, dacă nu ar ai fi avut treabă, ar fi băut mai multă: „Bă, țuica de Ferești doar am gustat, pentru că mai am treabă. Aș fi băut mai multă, dar, asta e! Este foarte bună. Țuica de Vaslui este mult mai bună decât cea din Olt. Avem și noi ceva în Olt, dar țuică așa ca a voastră nu avem”.

Ulterior, vicepremierul a trecut pe la fiecare tarabă în parte, așa cum este „tradiția” oficialilor din Guvern. Nu s-a abținut să mai guste ba o sărățică de casă, ba o bucățică de caș. Evident, Paul Stănescu nu a ratat ocazia să mai strângă mâna câte unui producător local sau să-și facă poză cu unii dintre aceștia. Nu a lipsit nici discursul de pe scena amenajată cu bostani și ciocane de porumb, și nici gustarea de după, servită departe de ochii poporului.