Frați gemeni au împlinit 100 de ani și spun că secretul longevității constă în abstinență

Boyd și Ralph Henderson sunt „cei mai buni prieteni” și au fost inseparabili de când s-au născut în 1918.

Amândoi frații s-au căsătorit cu iubitele lor din liceu și au avut împreună 14 copii, 71 nepoți și 128 strănepoți. În timpul celui De-al Doilea Război Mondial cei doi au luptat împreună în Africa de Nord și Europa, dar au reușit să treacă cu bine peste acea perioadă dificilă.

Dar, în timp ce legătura lor specială i-a păstrat împreună, frații spun că adevăratul secret al longevității lor este credința lor mormonă. Religia pe care o au i-a ajutat să se păstreze în formă timp de 100 de pentru că îi învață pe credincioși să nu consume alcool, tutun sau chiar să consume băuturi cu cofeină.

Boyd a spus: „Fratele meu geamăn și cu mine am fost crescuți împreună, am mers la biserică împreună și am fost învățați să tratăm oamenii corect. Ni s-a spus să fim cinstiți și am încercat să trăim viețile noastre în felul acesta Eu și Ralph am fost împreună toată viața noastră și este o onoare să-l am aproape când împlinesc 100 de ani”.

Fratele lui spune că „Este foarte frumos să ai un gemeni. Suntem cei mai buni prieteni”.

Ralph și Boyd se bucură în prezent de pensie după ce au avut o afacere cu cherestea pe care au condus-o timp de peste 50 de ani.

Gemenii spun că nu se mulțumesc să ajungă la 100 de ani și acum abia alșteaptă ziua în care vor sărbători împreună 105 ani, pe 9 septembrie 2023.