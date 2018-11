Gabriela Cristea, dezvăluiri picante din dormitor: „Dragostea se face…”

Gabriela Cristea, care este însărcinată pentru a doua oară, le-a dat concurenților și telespectatorilor un sfat prețios despre cum trebuie să faci dragoste. „Dragostea se face pe stomacul gol, că dacă nu, te rostogolești ca o balenă!”, a spus Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea este o cunoscută prezentatoare de televiziune. De-a lungul timpului, vedeta a moderat numeroase emisiuni care au avut priză la publicul telespectator. În prezent, Gabriela Cristea moderează show-ul matrimonial „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars. În plan personal, Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care are o fetiță, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viață urmează să devină din nou părinți de fetiță în primăvara anului viitor. Gabriela Cristea a mai fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader.

Recent, Gabriela Cristea a mărturisit că a cheltuit 30.000 de euro ca să rămână însărcinată!

„Nu au reușit pe toate pe care le-am făcut. Am făcut șase de-a lungul timpului. Înainte să rămân însărcinată cu Victoria am făcut într-un singur an, înainte cu trei-patru luni de rămâne însărcinată, am făcut patru FIV-uri și încă un tratament, practic cinci tratamente într-un an. Fizic nu ai cum să faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologică. Din păcate, în România nu există asistența asta psihologică. Multe femei nu cred că am rămas însărcinată pe cale naturală. Eu mi-am plătit toate FIV-urile. Mi se pare urât din punct de vedere financiar. Costă minimum 5.000 euro una. Sunt multe analize de făcut. Intervine tratamentul care depindă de procedură. Este între 3.000 de ron și 8.000 de ron. Implantarea ovulelor costă până în 10.000 de ron”, a spus Gabriela Cristea, pentru VIVA!

