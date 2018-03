Găinile, noua obsesie a bogaților din Silicon Valley. Animalele sunt hrănite cu somon și friptură. Pasionații de tehnologie din Silicon Valley cresc, mai nou, găini în spatele caselor. Majoritatea angajaților corprațiilor din cunoscuta regiune sunt obsedați de aceste păsări, cei mai bogați având câte 15-20 de găini în spatele caselor.

Găinile, noua obsesie a bogaților din Silicon Valley. Animalele sunt hrănite cu somon și friptură. Găinile din Silicon Valley sunt considerate ”membri ai familiei”, explică Moira Hanes, notând că refuză să mănânce pui gătit. Ea are un cocoș, care vede doar cu un ochi, despre care spune că îi oferă sprijin emoțional. Pentru că suferă de un handicap, cocoșul este hrănit ca un copil de Moira cu mâncare de copii amestecată cu grăunțe. Ea îi mai face băi săptămânale ”pe care le iubește”, arată Washington Post.

Nu este ieșit din comun ca găinile să stea în pat cu stăpânii lor și să poarte scutece, susține Leslie Citroen, în vârstă de 54 de ani, unul dintre oamenii care vând găini în cunoscuta regiune americană și oferă consiliere pentru creșterea acestora. Serviciile ei costă 225 de dolari pe oră, iar pentru sfaturile complete, ea poate primi de la 4.000 până la 5.000 de dolari.

Până acum, Citroen a avut mii de clienți de-a lungul anilor, a spus ea. Obsesia nouă din Silicon Valley a îmbogățit-o.

Totodată, Citroen mai povestește că o clientă de-ale ei are un chef care gătește pentru găinile ei, deoarece ”sănătatea găinilor este prioritară”. Cei care o contactează cheltuie ”mii de dolari” pentru operații și radiografii pentru a ține în viață găinile.

Clienții lui Citroen sunt, de obicei, bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, cu familii tinere. După ce petrec zile întregi alături de calculatoarele lor, vor o reconectare la natură… ”Deoarece ouăle găinilor nu vin din supermarketuri, aceste ouă vin din spatele casei. Este un statut social”, a spus Citroen.

Fiul în vârstă de 19 ani al lui Citroen, care a crescut alături de afacerea familiei spune: ”Sunt capabil să spun că am o curte în spatele casei, iar asta înseamnă că am spațiu. Iar să am spațiu, înseamnă că am bani, în special când vine vorba de afacerile imobiliare din Silicon Valley”.

Consultantul decide ce vor mânca găinile pentru că, găinile pot face ouă colorate difert în funcție de nutriție. Astfel, ouăle lor pot fi în nuanțe de albastru, verde de măsline și maro cenușiu. Acestea sunt oferite cadou ca cel mai de preț obiect care poate fi dăruit.

Pe de altă parte, Amina Azhar-Graham susține că familia ei are 10 păsări: ”Cheltuim foarte mulți bani cu ele. Ne-am gândit să le hrănim cu resturi de mâncare, dar găinile ajung să mănânce somon, fripturi, salată proaspătă și pepene organic”.