Garbine Muguruza juca contra letonei Anastasia Sevastova, vineri, când a avut parte de un court coaching alături de antrenorul Sam Sumyk, potrivit elconfidencial.com.

Foarte nervoasă, jucătoarea din Spania i-a adresat acestuia câteva cuvinte repezite, ca apoi să-și îndrepte furia către cameramanul care a filmat întreaga scenă.

„Mă simt ca dracu, încerc să îmi fac tenisul meu, încerc să fac toate bla-bla-urile pe care mi le spui, dar nu iese nimic. Simt că nu îmi iese nimic„, i-a spus Muguruza antrenorului ei înainte să se întoarcă spre cameraman și să-l întrebe: „Ai terminat cu nenorocita aia de cameră?„.

Muguruza (again) y su relación con Sam.

Coaching, they say.

En fin. #WTAEliteTrophy

pic.twitter.com/Rqo2KLLAJT

— Xavi Gassó (@XaviGasso) 2 noiembrie 2018