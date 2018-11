Primăria din Bacău a decorat străzile cu gazon…de plastic! Investiția a fost anunțată oficial și prezentată ca o mare realizare, pentru că plasticul nu are nevoie de întreținere și este durabil.

Cetățenii orașului au fost însă revoltați și consideră ideea funcționarilor municipalității drept o risipă de bani publici. Imagini cu mocheta verde „plantată” pe asfalt au ajuns imediat pe rețelele de socializare, stârnind indignarea publicului.

Acum s-a aflat şi preţul acetei achiziţii. 20.000 de lei, pentru două zile, din bugetul local, adică de la locuitorii oraşului.

„Aroganța primarului Necula ne-a costat 20.000 de lei pentru 2 zile. Atât a durat bătaia de joc numită mochetă „vverde', care a acoperit aproximativ 60mp. Obrazul subțire cu cheltuială se ține! Bacău a terminat cu deszăpezirea, groapa de gunoi, mizeria din oraș, problema apei și ne permitem să cheltuim 4.500 de euro pe mochetă de pus pe stradă. Câți băcăuani au in casă materiale care costă peste 300 de lei mp?”, a scris Lucian Viziteu, deputat USR, pe pagina de Facebook.

El continuă: „Asemenea bătaie de joc nu a mai cunoscut orașul nostru! Cui a folosit această investiție? Ce beneficii au cetățenii Bacăului în urma acestui proiect măreț? Domnule Necula, veți plăti penal și cu funcția pentru fiecare leu pe care băcăuanii l-au plătit, iar dumneavoastră l-ați aruncat la gunoi!”

Primăria din Bacău a pus mocheta de plastic în centrul orașului, vorbind despre o operațiune experimentală. „Deocamdată facem o încercare, să vedem cum rezistă. Este un gazon artificial, care se prinde cu cleme. Nu trebuie udat, nu are nevoie de îngrijire special. Tot ce am pus acolo nu a rezistat, este dificil accesul pentru a iriga și am luat această decizie', a declarat Cristinel Dumbravă, directorul Direcției Spații Verzi Bacău

