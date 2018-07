Georgienii au un alfabet propriu, așa că ar fi bine să găsiți acolo oameni care vorbesc o limbă de circulație internațională pe care o știți. Dacă știi rusa, ai o șansă acolo, dar te poți descurca și cu engleza.

Dacă ai ajuns în Tbilisi, capitala Georgiei, va trebui să te pregătești de un festin vizual. Capitala este situată în apropierea unor rute comerciale dintre Orient și Europa, așa a ajuns Tbilisi să cunoască o amplă dezvoltare în Evul Mediu. În plus, dacă treci de marile artere ale capitalei, lasă-te cucerit de străduțele lăturalnice și pline de culoare scorojită, care au un farmec aparte.

Dacă ai ajuns până aici, nu trebuie să ratezi Biserica Metekhi, construită între secolele XI – XII (remarcabilă prin cupola sa), Băile Sulfuroase, Fortăreața Narikala, construită în secolul IV, într-un punct strategic, în partea veche a orașului, Biserica Anchiskhati (secolele VI – VII), Piața Meidan sau Catedrala Sioni.

Munții Caucazului sunt exact natura așa cum ar trebui să fie: tăcută și plină de farmec. Și dacă alegi să iei autobuzul de la Tblisi până în Batumi, te vei bucura de acest spectacol pe care Georgia îl oferă.

Potrivit, bloggerului Cezar Dumitru (ImperatorTravel.ro), Georgia este o destinație care se aseamănă culinar destul de mult cu România, în schimb, la alte capitole, este mult peste noi. „Infrastructura nu este diferită, dar au mult mai puține mașini. Nu au decât două autostrăzi, din care una este militară. În ultimii ani, Georgia s-a dezvoltat foarte mult, iar acolo poți ajunge doar cu pașaportul, ca și cum ai pleca în UE", a declarat bloggerul, în emisiunea Trips & Tricks.

Cezar Dumitru spune că, dacă vorbim de pachete de turism pentru Georgia, acestea sunt strict legate de ceea ce vor dezvolta și operatorii aerieni, adică totul se rezumă la cursele către și dinspre Georgia.

O altă parte din farmecul Georgian este cel al micilor piețe de țară, pe care le vei întâlni aproape în fiecare localitate. Fructe și legume multe și multicolore, dar și bătrâni care vând produsele gustoase, însă nu vorbesc o boabă de engleză. Așa că va trebui să vorbești până te dor mâinile, pentru că și negociatul e parte din procesul de cumpărare.

Pe de altă parte, Adjaria este regiunea de lângă Marea Neagra în jurul marelui port Batumi. Acest oraș a devenit, în ultimii ani, o atracție pentru românii care vor să meargă pe litoralul Mării Negre, dar în alte state.

Georgia are o populație de sub 4 milioane și are un număr de turiști dublu, în timp ce România are o populație de 18 milioane și primește turiști doar în total de vreo 2,5 milioane.

Citește și: