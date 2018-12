„Eu am această dorinţă de foarte mulţi ani, alături de Fundaţia Salvaţi Copiii şi da, mă laud cu asta şi vreau să mă laud cu acest lucru pentru că sunt sponsor şi cumpăr brăduţi de foarte mulţi ani pentru că gândul că cel puţin 50 de copii pe an se duc la şcoală pentru că eu personal şi compania mea participăm la a-i ajuta pe aceşti copii să meargă la şcoală, mă fac să fiu foarte fericită. Nu mândră, foarte fericită. (…) Este foarte simplu să te urci în maşină şi doar să mergi până într-un sat, le dau eu adresa unde să meargă să vadă cât de greu este pentru acei copii să meargă la şcoală şi atunci, pentru fiecare dintre noi, un copil să ni-l alegem şi să sponsorizăm an de an ca acel copil să meargă la şcoală. Când copilul acela şi va avea o meserie, indiferent care este acea meserie, copilul acela va şti că a fost ajutat de cineva, dar nu asta e important. Tu când o să îl vezi cât este de împlinit acel om şi cât de bine o duce, este cuantumul fericirii” , a spus Camelia Şucu la Antena Stars.

De ani buni se menține în Top 20 cele mai influente femei de afaceri din România. E milionară, are bussines cu mobilă, cu imobiliare și în zona de lifestyle. Dar Camelia Șucu duce o viață de om obișnuit, gătește și face cumpărături. De două ori pe săptămână merge la piață, ca o gospodină veritabilă. E drept, nu se tocmește la preț, dar e cusurgioacă' și controlează cu atenție produsele.

