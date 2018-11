Sorin Brotnei și Daniel Chiriță au ajuns să facă echipă după ce cântărețul a fost cooptat în Naţionala Artiştilor Fotbalişti.

'Chiru mi-a povestit din Madagascar despre Naţionala Artiştilor Fotbalişti, pe care o antrenează, și mi-a zis că are probleme cu portarii, iar eu am făcut volei în trecut, şi chiar am fost portar în meciurile de fotbal cu prietenii. Am avut până acum 5-6 antrenamente, iar în weekend am avut și primul meu meci oficial în care am jucat împotriva 'Generației de aur'. Chiar mi-a plăcut foarte mult, iar Daniel Chirița e un antrenor bun și ne înțelegem bine, chiar dacă încă am două mâini stângi', a povestit Sorin Brotnei.

