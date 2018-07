Mai bine de patru decenii a așteptat un bărbat pentru a-și da seama că un gest comis în copilărie nu este unul demn. În anul 1975, acesta a furat două ciocolate dintr-un magazin, iar acum, cuprins de remușcări, și-a recunoscut fapta. A trimis o scrisoare centrului comercial de care aparținea magazinul pe care l-a „prădat', dar și o sumă de bani, contravaloarea produselor pe care le furase, scrie Sky News.

„Am furat două ciocolate de la magazinul Woolworths din centrul dumneavoastră comercial, în 1975, când eram un băiețel. Vă cer scuze. Iată banii pe care vi-i datorez pentru ele', a scris bărbatul, care și-a păstrat anonimatul.

O fotografie cu scrisoarea și bancnota trimisă de bărbat a fost publicată pe Twitter, iar imaginea s-a viralizat imediat.

Restoring our faith in humanity ❤️ Thank you. pic.twitter.com/f9rdXlR1Qf

— Belle Vale Shopping (@BelleValeSC) July 13, 2018