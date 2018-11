„M-a deranjat un neg cât un bob de piper în perciun. La un moment dat s-a spart bubița și m-am speriat. Am venit imediat la consult. Doamna doctor Mihaela Leventer a zis că e nevoie să fac o operație. Am avut încredere în doamna doctor și în metoda folosită de dânsa, tehnica Mohs. De la programare până la operație a durat o săptămână. Am trecut peste această fază. Dumnezeu ne-a ajutat', a declarat Gheorghe Turda, potrivitt click.ro.

Cântărețul s-a operat printr-o tehnică ce are rată de succes de 99.7%, microchirurgia Mohs. „Nu m-am speriat. Am primit cu optimism rezolvarea acestei situații în care am intrat. Noi, persoanele cu ochii albaștri și tenul deschis, suntem predispuse la așa ceva. Recunosc și că am fost puțin neglijent, doritor să stau la soare mai mult decât trebuie. Am fost trei zile în luna august pe Litoral şi am luat soarele cu toptanul. Pielea închisă la culoarea deschisă a ochilor dă foarte bine, dar am tras!', a mai spus Turda. „Pielea este un organ foarte sensibil iar noi, artiștii, suntem foarte expuși. De multe ori trebuie să cântăm pe scene în soare, în frig, în condiții imprevizibile, uneori grele pentru noi', a explicat solistul pentru doctorulzilei.ro.

În vara acestui an, Gheorghe Turda și iubita lui s-au mutat împreună. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, în ciuda diferenței de vârstă și au planuri mari împreună. Între Gheorghe Turda, în vârstă de 70 de ani și Nicoleta Voicu în vârstă de 47 este o diferență de 23 de ani.

