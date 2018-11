„De curând am fost la Săpânţa, tot acasă e mai frumos. Am fost împreună de vreo 2-3 ori acolo”, a mărturisit cântăreţul Gheorghe Turda. Nicoleta Voicu a spus că familia iubitului a primit-o cu braţele deschise. „Prima întâlnire a fost emoţionantă. Sunt foarte fericită că am empatizat unii cu ceilalţi şi nu a fost ceva forţat, de acceptare sau să ne obişnuim în timp”, a spus iubita lui Gheorghe Turda la Pro tv. Între Gheorghe Turda , în vrstă de 70 și Nicoleta Voicu , de 47 este o diferență de 23 de ani.

„Ne-am întâlnit cu mulţi ani în urmă, prin prisma meseriei. Din ianuarie am dat curs unor mesaje şi telefoane, ne-am văzut mai des să ne cunoaştem mai bine. Deja locuim împreună, sunt o femeie hotărâtă. Trebuie să ţii cont de tine şi ce îţi doreşi tu' a declarat Nicoleta Voicu despre relația cu Gheorghe Turda, la Pro tv.

