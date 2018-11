Giani i-a reproșat lui Mirel că nu a mai dat randament în ultimele zile, n-a mai adus puncte echipei, a informat kanald.ro.

„Le am pe caiet. Dar ce contează?”

Giani Kiriță: Eu am tabloul tot de când am venit și Mirel a fost unul dintre cei mai slabi. Mirele, de două săptămâni, de două săptămâni, câte puncte ai luat?

Mirel Drăgan: Cinci.

Giani Kiriță: Care sunt alea?

Mirel Drăgan: Le am pe caiet. Asta contează, câte puncte am luat?

Giani Kiriță: Păi, contează pentru echipă.

(…)

Mirel Drăgan: Zici că nu am vrut să aduc puncte. Zici că nu am tras… (…) Am avut o săptămână… Am avut o perioadă proastă, ce? Trebuie să plec acasă, sau ce?”

Giani Kiriță a avut, recent, un conflict și cu Cristi Geamăn.

