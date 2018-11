'Faptul că Iohannis nu participă mâine e foarte bine şi bine că nu o face şi din bun simţ, dar şi pentru că nu are ce căuta acolo. Nu are ce căuta un om, ca să folosesc cuvinte mai politicoase, un om de religia domniei sale, într-o catedrală ortodoxă, mai ales la sfinţire. Nu are ce căuta el preşedintele la Catedrală, că nu are ce căuta. E luteran, ce să caute într-o biserică ortodoxă? Nu ai ce să cauţi. După canoane, el nu trebuie să fie primit de înalți ierarhi. Se poate duce în biserică, nu ai cum să îl oprești, dar el, dacă vine în catedrală, nu trebuie să fie primit cu onoruri de către înalții ierarhi. Așa este după canoane', a spus Becali, potrivit Antena 3.

Becali a mai menționat că el a donat 2.000.000 de dolari pentru Catedrala Mântuirii Neamului încă din 2007, când proiectul clădirii nici nu era făcut.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a trimis, vineri, o scrisoare Patriarhului Daniel în care îl informează că nu va participa, duminică, la ceremonia de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului, din motive care ţin de agenda europeană.

