„Am plâns înainte cu o lună să mă ia cu ei. Le-am zis că iau avion și merg după ei. Am stat trei zile. N-am apucat să văd foarte multe pentru că au fost multe concerte și a trebuit să merg după ea, doar așa prin centru, prin parcuri. A trebuit să ținem pasul cu ei, am mers doar pe jos. Am făcut vreo 15 kilometri și mi-au cumpărtat încălțări ca să pot să merg. Efectiv am mers doar pe jos, am vizitat. Eu nu pot să tac, am comentat mereu, Delia mă certa.”, a povestit Gina Matache, la Răi Da’ Buni.

Gina Matache spune că se va muta alături de familia Oanei, pentru a o ajuta cât mai mult cu bebelușul. „S-a maturizat și s-a responsabilizat. Încercăm să le luăm cum vin. O să trebuiască să mă mut cu ei, ea nu o mai poate ridica pe cea mică în brațe. O să merg să o ajut.”, a mai spus Gina Matache.

