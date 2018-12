Gina Pistol îndrăgostită de sari-urile indiene

Dacă înainte de plecare era hotărâtă să nu adune prea multe lucruri în bagaje, planurile s-au modificat pe parcurs.

Când am plecat, chiar dacă ştiam că voi descoperi în India tot felul de sari-uri eram setată să nu achiziţionez nimic, pentru că nu prea ştiu unde le-aş putea purta. Odată ajunsă aici, cred că India şi-a pus amprenta puternic asupra mea pentru că nu am putut să le rezist, sunt absolut superbe. Şi cred că mai e ceva. În toate zonele, oraşele în care noi am ajuns, toate femeile sunt îmbrăcate în sari-uri care de care mai colorate. E un element vestimentar extrem de feminin. Femeile au această calitate aici, care m-a surprins foarte plăcut. Indiferent de clasa din care fac parte, de statutul pe care îl au, toate poartă bijuterii, de la inele, cercei, la brăţări sau inele de picior, au părul mereu aranjat şi sariuri colorate, unele lucrate manual şi ornate cu broderii sau pietre', a povestit Gina.

