Glumă sinistră făcută de fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe înainte să afle că acesta a murit. Katarina Dyer a postat pe contul de socializare un mesaj, fără să prevadă ce tragedie va avea loc în familia ei.

Atât fata, cât și frații ei aveau o relație specială cu omul de radio, chiar dacă acesta divorțase de mama lor în urmă cu trei ani.

Katarina Dyer a distribuit, luni seară, chiar cu puţine ore ca jurnalistul să fie descoperit mort în baia locuinţei sale din Voluntari, o poză cu următorul mesajul.

“Touch the water. Share this post or your mother dies in her sleep tonight” (n.r. Atinge apa. Distribuie acest mesaj sau mama ta va muri în somn în npaptea asta). În glumă, Petruța Gheorghe, mama ei și cea care i-a fost soție lui Andrei Gheorghe, a intrat în jocul adolescentei şi a comentat, pe Facebook: “Vedeți? a dat share și n-am murit:)))))”. La scurt timp, cele două au aflat cumplita veste.

Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost găsit mort în locuința sa din Voluntari. Din primele cercetări se pare că jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore înainte să fie găsit, în baia casei sale.

