Angajaţii din sistemul sanitar nu mai cred în promisiunile Guvernului și se pregătesc de grevă generală, în toate spitalele, după ce miercuri au fost în grevă de avertisment și au oprit activitatea timp de două ore. Asistenții medicali, infirmierele, brancardierii și salariații TESA sunt nemulţumiţi că salariile nu le-au fost majorate cu cât li s-a promis și nici sporuri nu mai primesc, iar condiţiile de muncă nu au fost îmbunătăţite.

După ce luni, între orele 09:00 şi 11:00, în spitalele din toată ţara angajaţii au întrerupt activitatea în semn de protest, asistenții medicali, infirmierele, brancardierii și salariații TESA avertizează că vineri vor declanşa, cu toţii, greva generală. Oamenii sunt nemulţumiţi că noua lege a salarizării a adus dublări, poate chiar triplări de salarii pentru medici şi o parte dintre asistenele medicale, dar restul angajaţilor din spital au fost uitaţi. Ba mai mult, aceştia nu mai pot beneficia acum nici de sporurile pe care le primeau în trecut, fiindcă aceste bonusuri nu mai pot depăşi 30% din bugetul de salarii al unităţii medicale.

Pe 26 aprilie, aproape 10.000 de oameni, care lucrează în sistemul de sănătate, au participat la miting în fața Guvernului, fiind nemulţumiţi de legea salarizării şi avertizând că vor intra în grevă generală.

“Ar trebui eliminat plafonul de 30%, fiindcă ne blochează acordarea sporurilor, mai ales în spitalele mari. Avem infirmierele, brancardierii, personalul TESA, chiar şi specialiştii bio-chimişti, care s-au revoltat împotriva acestor chestii. Legea este proastă! Avem salariaţi care câştigă 1.200 de lei, în mână, dar avem salariaţi care câştigă 20.000 de lei. Dacă nu se rezolvă problemele solicitate, vom merge mai departe cu protestul şi, vineri, vom declanşa greva generală!”, a precizat vicepreşedintele SANITAS, Sandu Romeo, în cadrul unei transmisiuni LiVE pentru Libertatea.ro .

Acesta a mai precizat că lipsa de personal este acută, iar un singur asistent trebuie să aibă grijă, în unele cazuri, chiar şi de 25 de pacienţi în acelaşi timp. Astfel că a scăzut foarte mult nivelul de calitate al serviciilor medicale oferite în spital, iar riscul de a comite o eroare medicală a sporit semnificativ, fapt recunoscut chiar de angajaţii din sistemul medical.

Nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi de salariile foarte mici, mii de angajaţi au declanşat greva în spitalele din România, luni dimineaţa, care a durat două ore şi au avertizat că la finalul săptămânii vor întrerupe definitiv activitatea.

“Lucrez de 29 de ani, dar am salariu de 1.700 de lei. De la femeie de serviciu, până la medic, cu toţii suntem o echipă pe secţie. Muncesc şi asistentele, şi îngrijitoarele, şi infirmierele, şi bucătăreasa, şi spălătoreasa, şi laboratoarele. Nu e normal ca doar unii să primească majorări, iar alţii să fie daţi la coadă. Nu avem materiale, nu avem medicamente. Spitalul Elias era cândva de elită, acum suntem praf. Am făcut protest în Piaţa Victoriei, nu s-a rezolvat nimic, acum facem grevă de avertisment, iar dacă tot nu se face nimic, declanşăm greva generală”, a spus revoltată o îngrijitoare din cadrul spitalului Elias, din Capitală.

Şi specialiştii bio-chimişti şi farmaciştii spitalelor s-au alăturat protestului de luni, nemulţumiţi că Ministerul Muncii i-a uitat atunci când a decis majorarea salariilor medicilor din sistemul sanitar, iar acum veniturile lor sunt în multe situaţii mai mici decât ale unei asistente medicale.

“Am fost nedreptăţiţi, iar acum veniturile noastre sunt puţin mai sus decât asistentul medical. Ca să ajung la acest nivel am studiat 4 ani de facultate, 2 ani de master, alţi 4 ani de practică, am promovat examenul de specialist, iar după alţi 5 ani de activitate am suţinut examenul de principal. Iar salariul meu este similar cu al unei infirmiere de secţie”, s-a plâns Camelia Giurgea, bio-chimist principal în cadrul laboratorului spitalului Elias, din Bucureşti.

Greva de avertisment s-a încheiat la ora 11:00, iar în acest interval doar o treime dintre infirmiere, asistente, brancardieri şi angajaţi TESA au muncit şi au asigurat permanenţa în cazul urgenţelor. Cu toţii sunt decis ca pe data de 11 mai să declanşeze greva generală în sistemul de sănătate şi asistenţă socială. Astfel, spitalele din România nu vor mai putea asigura asistenţa medicală decât în cazurile de urgenţă, restul pacienţilor urmând să fie trataţi ori în ambulatoriu, ori direcţionaţi spre medicii de familie.

Sindicatele din Sănătate speră ca solicitările lor să fie rezolvate în urma discuțiilor care vor avea marți la Guvern. Reprezentanții Federației Sanitas vor modificarea Legii salarizării pentru a fi eliminat plafonul de 30 la sută pentru sporuri, creşteri salariale pentru tot personalul din sănătate şi asistenţă socială şi negocierea şi semnarea contractelor colective de muncă la nivelul celor două sectoare de activitate.