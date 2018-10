Aparatul ultra performant intrat în dotarea Spitalului Judeţean Focşani poate stabili rapid şi cu exactitate alcoolemia, atât din sânge, cât și din urină. Aparatul a ajuns în dotarea Serviciului de Medicină Legală.

„Suntem primul spital din zona Moldovei care a reușit să achiziționeze pentru Serviciul de Medicină Legală un aparat Gaz Cromatograf. Aparatul este folosit pentru determinarea rapidă și exactă a concentrației alcoolului din sânge și urină (maximum o zi). Atenție, șoferi! Rezultatul obținut constituie probă legală în instanță!”, au anunțat reprezentanții Spitalului Judeţean Focşani.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Focșani, Alina Cosma, aparatul a fost achiziționat din fonduri proprii ale spitalului.

„Spitalul Județean Focșani a reușit să achiziționeze din fonduri proprii un aparat Gaz Cromatograf pentru servciul de medicină legală. Suntem singurul spital din zona Moldovei care are la SML un astfel de aparat.Aparatul este foarte util in ce priveste determinarea alcoolului din sange și urină. Probele sunt lucrate foare rapid și au un grad de corectitudine foarte mare. În plus, aceste probe sunt acceptate ca probă legală în instanță. Acest aparat deja a fost montat, se află în perioada de probe și se lucrează pe el”, a declarat purtătorul de cuvânt al SJU Focșani, Alina Cosma.