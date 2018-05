Japonezii au ales acest loc pentru fabrică după ce în 2016 grupul Nidec a cumpărat societatea Ana Imep de la omul de afaceri George Copos.

”Un motiv pentru care am decis să deschidem o capacitate de producţie aici a fost acela că noi considerăm că în România este un mediu propice pentru afaceri. Al doilea motiv a fost găsirea unui spaţiu potrivit, în care să putem dezvolta afacerea”, a spus Valter Taranzano, directorul general al Nidec Global Appliance Division, la inaugurarea noii capacități de producție.

Shigenobu Nagamori, fondatorul Nidec, a declarat că a fost greu să găsească forță de muncă, motiv pentru care mare parte din uzină este automatizată.

”În momentul de faţă suntem preocupaţi să facem rost de oameni şi acesta este motivul pentru care am încercat să automatizăm cât am putut încă de la început. Dacă am fi găsit oameni mai mulţi, nu am fi avut nevoie de automatizări. (…) Românii sunt cei mai mulţi serioşi şi am înţeles că vom putea fi sprijiniţi şi de autorităţi. Cred că România este o ţară care prezintă bune oportunităţi pentru investiţii”, a spus Nagamori.