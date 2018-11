Hugh Laurie a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, din partea prinţului Charles, pentru serviciile aduse teatrului din regat, potrivit BBC.

Cel mai cunoscut rol al lui Hugh este cel din serialul medical, dar el a jucat și în lungmetraje precum „Raţiune şi simţire” (1995), seria „Stuart Little”, „Maybe Baby” (2000), „Street Kings” (2008).

În 2016, Hugh Laurie a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles. De câțiva ani, actorul s-a ocupat și de cariera lui muzicală. El a susţinut alte peste 100 de concerte, având o apariție chiar și în România.

House at the Palace! Congratulations to @hughlaurie. https://t.co/plCeS7gL4r

— BBC Entertainment (@BBCNewsEnts) 21 noiembrie 2018