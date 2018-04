ICCJ ar putea decide definitiv, luni, în dosarul de corupție al judecătoarei Gabriela Bîrsan

Completul de cinci judecători de la instanța supremă ar putea da, luni, decizia definitivă în dosarul de corupție al judecătoarei Gabriela Bîrsan, soția lui Corneliu Bîrsan, fostul judecător al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Magistrații instanței supreme au dezbătut, în 2 aprilie, apelurile declarate de procurorii DNA dar și de unii dintre inculpații din dosar, declarate după ce un complet de trei judecători a stabilit achitări în această cauză.

Opt ani pentru Bârsan

Procurorul de ședință care a susținut apelul Direcției a reluat acuzațiile la adresa fostei șefe a Secției Civile a ICCJ, Gabriela Bârsan, și a cerut în cazul acesteia cea mai mare pedeapsă, respectiv opt ani de închisoare cu executare.

Pentru judecătoarea Iuliana Pușoiu DNA a cerut trei ani de închisoare cu executare, pentru fostul șef al Secției penale a ICCJ, Anton Pandrea, patru ani cu executare iar pentru judecătoarea Alina Corbu, tot patru ani cu executare.

În cazul avocatului Radu Silinescu Gherbovan procurorul a cerut doi ani de închisoare cu suspendare în vreme ce pentru soția acestuia, Claudia Silinescu Gherbovan a cerut cinci ani de închisoare cu executare.

În cazul omului de afaceri Gabriel Chiriac DNA a cerut luni cinci ani de închisoare cuj executare în vreme ce pentru șoferul familiei Bârsan a cerut un an de închisoare cu suspendare.

„Peste noapte am ajuns din judecător de carieră într-un judecător corupt”

Gabriela Bîrsan le-a vorbit colegilor ei în ultimul cuvânt. Ea s-a văitat de mersul greoi al dosarului, de pretinse abuzuri ale anchetatorilor și de faptul că acest dosar i-a ruinat cariera, la care totuși nu a renunțat.

„Nu am săvârșit nicio faptă penală. Nu mă fac vinovată de niciuna din acele fapte pentru care am fost trimisă în judecată de un procuror ce nu a făcut niciun act de cercetare.

Dosarul a stat doi ani și opt luni în nelucrare. În acest dosar au fost folosite probe excluse ca fiind dobândite ilegal. Și azi, după șapte ani, în mod bizar, ele se află în dosar.

Nu sunt, nu am fost și nu voi fi vreodată un judecător corupt. Mi-am făcut meseria sub un crez pe care, dacă nu îl aveam, după anii ăștia de chin și calvar, aș fi făcut ce ar fi făcut mulți. Aș fi plecat din profesie.

Dar nu am plecat. Și nu voi pleca. Pentru că am acest crez. După ce în mai 2014 am fost chemată o singură dată la procurorul care a făcut acest rechizitoriu, eu am refuzat să citesc acest act.

Am realizat că ce mi se întâmpla nu are nimic de-a face cu fenomenul de eradicare a faptelor de corupție. Vorbim de cinci fapte apărute peste noapte.

Peste noapte am ajuns din judecător de carieră într-un judecător corupt”, a spus Bîrsan în fața celor cinci colegi.

Corupție la nivel înalt

În iulie 2014, judecătoarele Gabriela Bîrsan şi Corina Corbu au fost suspendate din funcţie de CSM.

Gabriela Bîrsan este soţia fostului judecător CEDO Corneliu Bîrsan.

Gabriela Bîrsan, preşedinte al SCAF – ÎCCJ la data faptelor, a fost trimisă în judecată în iulie 2014 pentru două fapt de abuz în serviciu contra intereselor publice; luare de mită; folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii şi trafic de influenţă.

Iuliana Puşoiu, judecător la aceeaşi secţie, este acuzată de două infracţiuni de luare de mită şi uz de fals.

În acelaşi dosar au fost judecați Anton Pandrea pentru favorizare a făptuitorului şi Corina Corbu, acuzată de complicitate la favorizarea făptuitorului.

De asemenea, au fost trimişi în judecată atunci avocaţii Radu şi Claudia Silinescu Gherbovan, omul de afaceri Gabriel Chiriac şi Florian Ionescu, şoferul Gabrielei Bîrsan, angajat la acea vreme la ÎCCJ.

