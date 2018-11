„Sunt profund mâhnit de valul de reacții la adresa mea. Sunt român și simt românește. În tot ce am făcut am avut un singur crez: România este Țara mea și lupt pentru valorile ei și pentru unitate națională. Religia nu trebuie să fie un motiv care să justifice reacţiile antisemite la adresa mea', a scris Laufer, pe Facebook.

Europarlamentarul Maria Grapini i-a scris un mesaj, la comentarii: „Draga Ilan, daca îți mai amintești ce îți spuneam cand ai lucrat voluntar ca si consilierul meu si mai apoi ca ministru, te rog sa le iei in calcul. Te rog, nu da curs conflictului declanșat! Ești tânăr si ai o viața in fata! Ai o familie frumoasa si poti fi un întreprinzător excelent. Sunt momente cand cel mai înțelept cedează! Nu au romanii nimic cu tine, stii ca ai multi, multi prieteni! Îți doresc sănătate si putere de munca!'.

Ilan Laufer a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută marţi la sediul Partidului Social Democrat (PSD), că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a îl numi la Ministerul Dezvoltării este un act antisemit, anunţând că va face plângere împotriva acestuia la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

„Așa cum se știe, domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat și a blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind, pe această cale, să saboteze relația dintre România și Israel. Vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea ședinței de guvern comune care trebuia să aibă loc între guvernul israelian și guvernul român', a declarat, marți seară, Ilan Laufer.

Preşedintele Klaus Iohannis a răspuns imediat la acuzaţiile aduse de Ilan Laufer.

Referințele la antisemitism și nazism în disputa politică sunt iresponsabile și denotă grave carențe de educație, cultură, diplomație și istorie. Relativizarea antisemitismului reprezintă o acțiune periculoasă care poate genera manifestări antisemite și discriminatorii și poate incita la ură', spune Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea s-a delimitat în mod surprinzător de Laufer, deşi declaraţia de presă a acestuia a avut loc la sediul central al PSD.

Preşedintele PSD a precizat că Ilan Laufer nu i-a cerut acordul pentru a face declaraţiile la sediul central al PSD.

„Noi am avut o discuţie în Biroul Permanent Naţional despre posibilitatea ca domnul Ilan să facă un comunicat de presă, ceea ce nu trebuia să primească aprobare de la cineva anume. Am şi spus că nu avem de gând să facem declaraţii aseară, pentru că nu erau decizii finale. Azi s-au luat deciziile finale. (…) A fost un incident de securitate, ca să spun aşa. Nu se va mai întâmpla şi am avut o discuţie cu secretarul general. Eu nu admit ca în sala de conferinţă de presă să meargă cineva fără ca înainte să fie o decizie în sensul acesta', a arătat Dragnea într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

