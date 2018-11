„E greu să faci performaţă, să ai şi o familie, eu am încercat să le fac pe amândouă, una foarte bine, tenis, cealaltă mai puţin bine pentru că e greu. Asta e greu, nu numai mie mi s-a întâmplat. Nu sunt primul şi ultimul. N-am de ce să vorbesc despre treaba asta, la ora actuală sunt foarte bine, nu vreau să mă duc înapoi în trecut. Merg înainte. Sunt fericit că am putut să fiu aceeaşi persoană chiar dacă am primit multe amenzi. Nu am niciun regret, a spus Ilie Năstase în exclusivitate pentru Antena Stars.

„Nu ne vedem (n.r. băiatul Ioanei). E prea devreme, nici ea nici eu nu o să vorbim (n.r. despre relaţia lor)”, a mai spus Ilie Năstase. Fostul tenismen a fost implicat într-un mare scandal cu Poliția Rutieră, în luna mai a acestui an. Atunci, fostul tenismen a fost încătușat de oamenii legii, după ce l-au prins băut la volan și a refuzat să îi fie recoltate probe biologice.

