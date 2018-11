„Este o cioară sau o pisică?” – este întrebarea unui cercetător pe nume Robert Maguire care a împărtășit imaginea pe contul lui de Twitter, potrivit mirror.co.uk.

Postul lui a adunat mai mult de 162,000 de like-uri și a fost redistribuit de 57,000 de ori. Mii de oameni au comentat iluzia optică încercând să afle soluția.

This picture of a crow is interesting because…it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD

