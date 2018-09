Foto: Twitter

Anil, în vârstă de 27 de ani, lucra într-o canalizare, când frânghia care îl ţinea s-a rupt, iar acesta a căzut. Zilnic, în India, aproape 100 de lucrători mor în canalizări, iar Anil a fost unul dintre ei.

Bărbatul a lăsat în urmă un băiat de 11 ani şi două fete. Băiatul şi-a însoţit tatăl pe ultimul său drum. La crematoriu, unde trupul acestuia urma să fie incinerat, a stat la căpătâiul părintelui său. I-a luat capul între mâinile sale şi nu a putut spune decât „tată”, înainte de a izbucni în plâns.

Aceasta a fost imaginea imortalizată şi descrisă de un jurnalist indian, care a şi publicat-o pe Twitter. Peste 7.000 de oameni au redistribuit imaginea.

The boy walked up to his father’s body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said ‘papa’ & began sobbing.

The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial

— Shiv Sunny (@shivsunny) September 17, 2018