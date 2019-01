Mama lui Katie Rough a publicat pe Facebook o poză de la ultimele sărbători petrecute alături de fiica ei. În imagine apare fetița de șapte ani în timp ce deschide cadourile de Crăciun. Fotografia a fost realizată cu două săptămâni înainte ca micuța să fie sugrumată și înjunghiată mortal, în timp ce se juca pe un câmp din apropierea casei.

„A fost ultimul ei Crăciun (…) Am răsfățat-o cât am putut. Mă bucur că am făcut asta„, a scris mama fetiței, în mesajul publicat împreună cu fotografia, conform Daily Mail.