În imaginile făcute publice pe Twitter, Tom Cruise apare îmbrăcat în uniformă de pilot. În noul film, actorul american întruchipează rolul unui instructor la baza aeronavală care apare în lungmetrajul original „Top Gun”, notează Mediafax.

„Top Gun: Maverick” este o producţie Paramount, în regia lui Joseph Kosinski. Pelicula este programată pentru lansare pe 12 iulie 2019. Cu o poveste situată în zilele noastre şi tehnică militară modernă, noul film prezintă încercarea piloţilor veterani de a demonstra că pot face faţă noilor tehnologii în domeniu, reprezentate de drone.

My uncle (who's in the Navy) got to see Tom Cruise working on the Next Top Gun movie aboard his ship. pic.twitter.com/MKk8sMDh0x

— BBQuintin (@QuinCunning) September 18, 2018