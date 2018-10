Vicepreședinte al PSD și lider al organizației partidului în județul Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, le-a povestit colegilor de la Găești, în cadrul unei întâlniri desfășurate în septembrie, cum l-a înjurat pe Codrin Ştefănescu în sediul PSD, „de am spart geamurile de la Kisseleff”, notează Mediafax.

Motivul: Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, ar da telefoane în teritoriu prin care le spunea membrilor PSD să atace deciziile lui Țuțuianu în Consiliul Județean Dâmbovița.

De cealaltă parte, Codrin Ștefănescu a afirmat că este „o invenţie totală” a lui Adrian Ţuţuianu despre care spune că „vede numai conspiraţii galactice”.

„Discuţia de la Găeşti s-a lăsat cu foarte multe telefoane din centru şi teritoriu pentru că foarte mulţi ne-au sunat că ceva nu e în regulă cu comportamentul domnului Ţuţuianu. O să îl întrebăm la CEx. Am avut BPN ieri şi nu l-am întrebat nici măcar cu cine a dat mâna. Eu am fost atunci la o discuţie la Târgovişte, când domnul Ţuţuianu era în război cu mai multi, prefectul, preşedinţi de CJ, cu Rovana Plumb. Am avut atunci o discuţie amicală şi ţin minte că am fost şi la masă. Şi atunci nu am dat niciun coleg din teritoriu un telefon ca să-l saboteze pe dl Ţuţuianu. Dumnealui vede numai conspiraţii galactice, el fiind unul dintre autorii, alături de doamna Firea, ai scrisorii aceleia de tip #rezist. Am înţeles că dl Ţuţuianu e cel mai frumos, deştept, sexi lider, la care trebuie să ne închinăm toţi din PSD şi noi toţi de altfel”, a afirmat Codrin Ştefănescu, într-o intervenţie telefonică, joi seară, la România TV.