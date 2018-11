Marius Babanu a povestit momentele grele prin care a trecut la emisiunea Acces Direct. El a declarat că a fost lovit de o persoană, în timpul spectacolului, fără să aibă vreo vină, scrie Spy News.

„Aseară în jurul orei 23 am fost bătut, după ce am fost invitat să cânt. Unul dintre invitaţi m-a bătut cu bestialitate. Nu le-am greşit cu absolut nimic. Nu i-am încurcat. M-au sunat cu o zi înainte, le-am spus că mai am cântări, dar că ajung şi la ei. Mi-au spus că gata, te-ai făcut obraznic. Cânt de mulţi ani la ei. Au mai fost divergenţe, dar acum s-a ajuns prea departe. Am fost şi la poliţie şi la IML. Fac un apel la toţi colegii mei care au ceva de spus că nu se mai poate. Am avut umilinţe. Nu vreau să spun numele lor pentru că ar însemna să fac nenorociri. Nu mai vreau să cânt în familia lor şi vreau să-i ţin la distanţă. După ce am cântat, m-a scos afară, m-a luat prima dată după gât şi mi-a spus că i-am vorbit nu ştiu cum nepotului lui. Mi-a dat două, m-a luat ameţeala”, a spus Marius Babanu.

FOTO: FACEBOOK