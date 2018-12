Incendiu a izbucnit în secţiunea „Pădurea Musonică”, cel mai mare spaţiu acoperit cu profil zoologic din Marea Britanie, iar din imaginile publicate online se văd flăcări uriașe care ies din acoperișede cum flăcări şi coloane de fum care au cuprins Chester Zoo. Reprezentanţii săi au anunţat că grădina zoologică a fost închisă.

„Vizitatorii au fost evacuaţi şi invitaţi să părăsească grădina zoologică, în timp ce echipele noastre acţionează pentru a controla situaţia. Echipele de angajaţi care îngrijesc animalele încearcă la această oră să mute animalele la o distanţă sigură faţă de incendiu”, au anunţat reprezentanţii Chester Zoo într-un mesaj publicat pe Twitter.

Fire at Chester Zoo – hope humans and animals evacuated safely – fire crews arriving on their scene. @CheshireLive pic.twitter.com/AI7R2ARANW

— David Alan Wearing (@DWearing1972) December 15, 2018