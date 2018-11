View this post on Instagram

Срочное включение. #спб #лента на лиговском #горит #сновагорим >> Скажите, это только мне кажется, что у нас страна горит? Причем в самом прямом смысле?? #матрица ? #spb #горим #держимся #денегнет #путинвиноват (это сарказм) #питер