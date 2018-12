Amendamentele depuse la Legea Pensiilor vizează calcularea pensiei pentru persoanele care lucrează în condiţii deosebite de muncă.

Liberalii au depus mai multe amendamente. Ei propun ca încadrarea în condiţii deosebite de muncă să fie făcută din trei în trei ani, începând cu luna ianuarie a anului viitor. „Sunt încadrate în condiţii deosebite, locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare; încadrarea acestora se face din 3 ani in 3 ani, incepand cu 1 iauarie 2019”, prevede unul dintre amendamentele PNL.

Liberalii mai doresc introducerea unei prevederi prin care „contribuţia la fondul de pensii administrat privat se majorează în fiecare an cu 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, până la atingerea pragului de 6% cotă contribuţie la fondul de pensii administrate privat”.

PNL vrea ca noi prevederi să fie introduse în Legea pensiilor şi în ceea ce priveşte personalul civil din domeniul apărării, ordinii şi siguranţei naţionale, la alineatul 1 al articolului 28 al proiectului de lege..

PNL propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2019, locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin reînnoirea periodică, din 5 în 5 ani, a avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Perioada, cuprinsă între 31 decembrie 2018 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite sau data la care angajatorul a normalizat condiţiile de muncă, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

La articolul 33, PNL propune schimbarea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

„(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (3) o constituie cel puţin valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială”, prevede amendamentul liberalilor.

În forma adoptată de Senat a proiectului privind Legea pensiilor articolul 33 este formulat astfel: „(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (3) o constituie cel puţin câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială”.

PNL mai propune ca CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice) şi casele teritoriale de pensii să informeze, din oficiu, anual, fiecare asigurat, la ultima adresă certificată , cu privire la stagiul de cotizare cumulate în sistemul public de pensii.

Deputaţii Pro România au depus amendamente la Legea pensiilor. Primul stipunează că „Prezenta lege intră în vigoare la 1 Ianuarie 2019”, iar al doilea prevede că „valoarea punctul de pensie, începând cu data de ianuarie 2019, este 1.875 lei”.

Senatul a adoptat pe 26 noiembrie proiectul privind sistemul public de pensii.

Legea pensiilor are un impact financiar de 8,4 miliarde de lei, în 2019, iar în 2020 ar urma să ajungă la aproape 25 de miliarde de lei. Proiectul de lege prevede creşteri etapizate ale punctului de pensie, până în anul 2021. Punctul de pensie va ajunge la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. Ministrul Muncii dă asigurări că nicio pensie aflată în plată nu va scădea.

Citeşte şi: L-am văzut pe Burnei „operând” în instanţă. Mărturii ale părinților despre cum ar fi luat mită o somitate a medicinei!