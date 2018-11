Poliția a fost sunată să intervină la un incident petrecut la sediul Sony, în jurul orei locale 11:00 (13:00, ora României), scrie Sky News.

La fața locului au sosit mai multe echipaje înarmate, precum și ambulanțe. Oamenii aflați în clădirea companiei au fost evacuați ca măsură de precauție. Un angajat a declarat pentru presa britanică că omul înarmat apucase să intre în sediul gigantului din domeniul electronicelor.

'Nu există nicio dovadă că au fost folosite arme de foc în acest incident. Nu este un tratat drept un incident terorist. Ofițerii rămân la fața locului', arată poliția, potrivit sursei citate.

BREAKING: Armed police are responding to an ongoing incident at Sony HQ in West London and two people are believed injured

