Cântărețul de manele a povestit într-un live pe rețelele sociale cum s-a întâmplat totul. Din fericire, totul s-a încheiat cu bine, însă el a vrut să le atragă atenția oamenilor care îi propun să cânte la diverse evenimente, potrivit Spynews.

„Am avut un eveniment la Londra şi s-au întâmplat câteva pe acolo, vreau să vă explic în mare parte ce şi cum. Aseară a făcut cineva un live de la Londra şi a vorbit urât de mine, cum că am fugit de la cântarea respectivă cu bani şi că nu am plătit băieţii. Că am plecat cu 5-6 mii de lire. (…) Sâmbătă acum am avut eveniment la Londra, la un local ok de acolo. Unul din băieţii mei a fost invitat să cânte acolo, am luat legătura prin el. I-am spus băiatului să nu discute el aspectele despre bani, că le discut eu.

Am ajuns şi eu la Londra. Băiatul respectiv e tot lăutar, era, între ghilimele, ca un patron de acolo. M-a întrebat cum facem banii. Mie mi s-a părut ciudat. Poate greșesc! I-am zis: eu jumătate cu tine nu fac. Dacă ar fi fost să fac așa, și știam asta din România, nu mai veneam. I-am zis că dacă fac treabă, nu plec până nu sunt ei mulțumiți. (…) I-am spus că ei nu am primit banii de la patroană, doar avansul. Banii înainte. L-am văzut că s-a schimbat așa. S-a dus, a luat banii, mi-a dat banii, totul ok.

Ne-am apucat de cântat, cam 50 de minute, o oră. Vreau să spun că s-au făcut câțiva bănuți. Primeam bani non-stop. Eu cântam în continuare. Băiatul acesta a venit la urechea mea și mi-a spus gata, trebuie să face și noi melodiile. Am zis că nu e ok să mă opresc acum. I-am făcut un semn că nu mă opresc. După ce am cântat, vine patroana și îmi spune că nu mai e licență să mai cânt, că după ora 1 și jumătate vine poliția și nu știu ce. Am încheiat. A luat băiatul acesta microfonul și a început să cânte. Cum? Nouă patroana ne-a spus că s-a încheiat programul. Apoi m-am dus la hotel și am vrut să plec direct la aeroport. Nu e normal să mă oprească din cântat. Când am ajuns în țară, fratele meu a văzut că cineva face live și vorbește urât despre mine”, a spus Dani Mocanu.

CITEȘTE ȘI: VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 3-9 decembrie 2018