Filmarea a fost realizată de o tânără care venise la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Teleorman. În imagini se vede cum infirmierele spărgeau semințe și stăteau la povești, în timp ce pacienții aveau nevoie de ajutor, notează Mediafax.

Revoltată de atitudinea angajatelor spitalului, tânăra a publicat imaginile pe Facebook.

Cea care a realizat filmare a redat și o discuție dintre infirmiere.

De cealaltă parte, directorul Spitalului Judeţean din Alexandria, Alexandru Dobre, a explicat că femeile surprinse în imagini sunt personal auxiliar care spălau bolnavii. Acestea nu ar fi mâncat semințe, ci covrigi.

Reprezentantul unității medicale a menționat că nu a fost depusă o plângere oficială cu privire la acest incident.â

„Astăzi (miercuri – n.r.) am văzut şi eu filmarea. Am verificat. Nu mâncau seminţe, mâncau şi ele nişte covrigi. Am vorbit cu şefa de secţie, n-a fost nicio problemă nu ştiu ce să vă zic. Eu am citit la comentarii despre asta. Dar am verificat, nu mânca nimeni seminţe. Măsurile le-am luat, a fost chemată toată tura care era de serviciu, au fost întrebate, n-a fost nicio problemă. Pe filmare nu apare nimic din ce comentează doamna aia pe Facebook. Doamna poate să vină, să facă o plângere. Chiar nu îmi place”, a menționat Dobre, conform sursei citate.