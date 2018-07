Înregistrarea, care datează din septembrie 2016, a fost pusă la dispoziţia CNN de avocatul lui Cohen, Lanny Davis. „Trebuie să deschid o firmă pentru transferul informaţiilor acelea, în privinţa prietenului nostru David”, spune Cohen în înregistrare, făcând probabil referire la directorul American Media, David Pecker.

Acultați aici înregistrarea

Problema finanţării revine mai târziu în discuţie şi Trump îl întrerupe pe Cohen, întrebând: „Ce finanţare?”. „Va trebui să plătim”, îi spune Cohen, iar Trump este auzit spunând: „plata cu cash”, dar e zgomot pe bandă şi nu este clar dacă sugerează să se facă plata cu cash sau să nu se facă. Cohen răspunde: „Nu, nu”, dar continuarea nu se mai aude bine.

Înregistrarea face referire la fosta starletă Playboy are a vândut în august 2016, pentru 150.000 de dolari, către American Media Inc, editorul săptămânalului The National Enquirer, povestea unei relaţii pe care preşedintele Trump a negat-o. Karen McDougal a afirmat că a avut o relaţie „romantică de zece luni în 2006 şi 2007” cu Donald Trump, aşadar cu câteva luni după căsătoria acestuia din urmă cu Melania.

Cotidianul New York Times a relatat vineri că FBI a găsit acea înregistrare în timpul unei percheziţii efectuate în biroul lui Michael Cohen în cadrul unei anchete pentru fraudă fiscală şi bancară, ce nu are legătură cu Trump. Numele lui Cohen se regăseşte şi în investigaţia prin care procurorul special Robert Mueller caută dovezi ale presupusei implicări a Rusiei de partea candidatului republican la scrutinul prezidenţial din 2016.

Michael Cohen a fost considerat până în prezent ca fiind nu doar avocatul lui Trump, ci şi unul dintre oamenii săi cei mai de încredere, iar prin intermediul său Trump i-ar fi oferit fostei actriţe de filme pentru adulţi Stormy Daniels suma de 130.000 de dolari tot pentru un acord de confidenţialitate legat de o relaţie. Sâmbătă, într-un mesaj pe Twitter, Trump a calificat drept ceva ‘ de neconceput’, ‘total inedit’ şi ‘probabil ilegal’ faptul că a fost înregistrat pe ascuns de propriul său avocat

Avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, care a dat asigurări că nu s-a făcut nicio plată în acest caz din partea lui Trump, a declarat marţi seara pe Fox News că înregistrarea nu aduce niciun indiciu că ar fi fost încălcată legea.

În schimb, Lanny Davis a afirmat pe CNN că Giuliani încearcă să-l discrediteze pe Cohen „de frică”. „De ce se tem? Se tem că are adevărul despre Donald Trump. Că într-o zi va spune adevărul despre Donald Trump. Adevărul este că atunci când Donald Trump spune ‘cash’, termen pe care Rudy Giuliani ştie că îl folosesc doar traficanţii de droguri şi mafioţii, Michael Cohen spune după cum aţi auzit ‘nu, nu, nu'” – a insistat Davis.

La rândul său, Alan Futerfas, avocat al Organizaţiei Trump, a respins ideea că înregistrarea arată că Trump a făcut vreo plată în bani lichizi, subliniind, tot pe CNN, că nu se fac tranzacţii în bani lichizi şi că „oricine cunoaşte compania sau ştie cum lucrează preşedintele ştie că nu se lucrează cu cash. Totul este documentat, fiecare bănuţ este documentat”, a asigurat Futerfas.

Michael Cohen mai afirmă în înregistrare că a discutat cu directorul financiar al Trump Organization „Allen Weisselberg despre cum să se pregătească toată chestia cu fondurile”. În emisiunea de marţi de pe CNN a refuzat să spună dacă plata s-ar fi făcut din banii companiei sau cei personali ai lui Trump, menţionând că Weisselberg lucrează şi pentru Trump, şi pentru compania sa. „Nici nu ştiu ce ar fi putut să-i spună Michael Cohen lui Allen Weisselberg, pentru că Allen nu face decât să ţină contabilitatea”, a adăugat avocatul Organizaţiei Trump.